Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Andria che nella sesta giornata del campionato di Terza Categoria Barletta-Andria-Trani perde per due reti a zero sul campo del Trinitapoli. I ragazzi guidati da mister Salvatore Russo approcciano male al match e in più in una giornata iper ventilata subiscono le azioni dei padroni di casa ma soprattutto il fatto di giocare contro vento.

Al 13′ il Trinitapoli passa in vantaggio: cross dalla destra per l’accorrente Marrone che lasciato solo in area di rigore batte Leonetti e porta avanti i suoi. La Virtus non riesce a reagire e al 23′ subisce la rete del raddoppio ad opera di Di Leo che calcia da fuori, Leonetti non trattiene e la sfera supera la linea di porta. Un uno-due tremendo tramortisce gli andriesi che non riescono a pungere in zona offensiva, così termina il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio di due reti. Nella seconda frazione di gioco un po’ meglio la Virtus che gioca a favore di vento ma i biancoazzurri non sono incisivi e cattivi sotto porta, nonostante la buona volontà, la gara non si riapre e il risultato non cambia più. Una brutta Virtus Andria quella vista al “Comunale” di Trinitapoli. Forse la più brutta tra quelle viste finora.

Un netto passo indietro rispetto alle precedenti gare, sicuramente le varie assenze tra cui quella di Capitan Conversano a centrocampo, di Lorenzo Scamarcio in difesa e dell’estroso Karim Sabbar hanno inciso e i nuovi arrivati come ad esempio Di Bari e Fatone (schierati dal primo minuto) devono ancora calarsi nella loro parte.

Ci vorrà tempo e sicuramente questa è una sconfitta dalla quale prendere nota e imparare un po’ per tutta la squadra che dovrà necessariamente rifarsi sabato prossimo nella settima e ultima giornata del girone d’andata non che ultima gara dell’anno 2024 quando al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria arriverà la Virtus Molfetta.

TRINITAPOLI vs VIRTUS ANDRIA 2-0

TRINITAPOLI: Riganti, Miccoli, Dassisti (92′ Straniero), Dargenio (57′ Ciannarella), Ronzino, Tattoli (83′ Caprioli), Di Leo (71′ Andriani), Capacchione, Marrone (62′ Sarcina), Bombino, Falco. A disposizione: Guiduccio, Damiani, Stelluti, Landriscina. All. Vincenzo Di Paola

VIRTUS ANDRIA: Leonetti, Scamarcio, D., Loconte (54′ Montrone), Frezza (73′ Sipone), Di Bari, Moretti, Caterino F. (76′ Caterino C.), Memeo, Fatone (67′ Fortunato), Scamarcio G., Acquaviva. A disposizione: Losappio, Moschetta, Losito, Aniello. All. Salvatore Russo

ARBITRO: Giuseppe Castellana della sezione di Barletta

MARCATORI: 13′ Marrone, 23′ Di Leo

NOTE: espulso 90′ Ciannarella (T). Ammoniti