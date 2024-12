Con le celebrazioni dedicate alla Giornata di preghiera per i malati oncologici, è ufficialmente partita l’iniziativa “Natale di cioccolato del Calcit”. Grazie al coinvolgimento di centinaia di cittadini l’obiettivo della storica associazione di volontariato andriese è quello di raccogliere fondi da destinare all’attività di assistenza de “La Grande C”. Si sta concludendo il 40esimo anniversario dalla fondazione del Calcit che nel corso degli ultimi anni ha avviato una serie di progettualità che prevedono non solo supporto economico e materiale ai malati oncologici ma soprattutto azioni di sensibilizzazione alla prevenzione.

«Il Natale ci vede impegnati come sempre su questo fronte – spiega il Dr. Nicola Mariano Presidente del Calcit – e cioè la raccolta fondi principalmente così come facciamo durante la festa della mamma con le piantine. Da anni il Calcit ha sposato la filosofia non solo dell’assistenza ma anche un importante impegno sul fronte della prevenzione e dell’ausilio alle istituzioni territoriali. Prova ne sono i due progetti in corso tra Ematologia e Oncologia dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta dove forniamo borse di studio per una psiconcologa ed una data entry manager. Progetti che arricchiscono le tante azioni continue giornaliere che mettiamo in campo con l’assistenza ai malati oncologici».

Per sostenere il Calcit basterà acquistare un presepe di cioccolato al latte o fondente oppure un cioccopanettone al latte come ogni anno. Per prenotazioni e contatti lo 0883890947 o il 3397274655. Ma in tema di eventi natalizi prosegue la proficua collaborazione con il cantautore andriese Sergio Adea ed il suo concerto “…e si riparte…” che si terrà all’interno dell’Auditorium Mons. Di Donna ad Andria il 5 gennaio 2025 con inizio alle ore 20,30. Anche in questo caso c’è un contributo che sarà destinato al Calcit per una iniziativa che vedrà impegnato Sergio Adea e l’Experience Band con Ruggiero Palladino, Antonio Pomo, Mike Di Ruvo e Gianpaolo Di Ruvo. Ad aprire il concerto, a partire dalle ore 19, “Voci” con l’associazione Perla Music ed il cameo natalizio di Janine Losito. E’ possibile prenotare il proprio posto chiamando lo 0883890947 o il 3338373307.