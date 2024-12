Fervono i preparativi del Natale andriese. Gli uffici sono al lavoro per l’allestimento del cartellone degli eventi “Le Radici del Natale – Aspettando Federico II”, curato dall’Amministrazione Comunale – assessorato alle Radici.

Intanto in questo week end le prime iniziative, a partire dalla tradizionale accensione, con l’animazione musicale, degli Alberi Natalizi: si parte alle 17,30 da Viale Crispi, per proseguire in piazza Imbriani ed infine piazza Catuma.

Domenica 8 dicembre, invece, l’evento “Pulcinella sotto l’albero” alle ore 11 presso la biblioteca diocesana a Largo seminario alle ore 11, a cura del Circolo dei Lettori ed il mercato natalizio in piazza Catuma dalle 16 alle 21.

E sempre in questo week end ci sarà il mercatino artigianale di prodotti a tema natalizio organizzato da Puglia eventi in via Vaglio.

Fino al 6 gennaio 2025, poi, ci sarà l’Ufficio Postale di Babbo Natale presso l’Ufficio Iat in Piazza Catuma, aperto da lunedì al sabato dalle 16:30 alle 22:00, domenica e giorni festivi al mattino dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 22:00.