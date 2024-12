E’ l’8 dicembre la tradizionale giornata di preghiera per i malati oncologici organizzata dal Calcit ormai da 40 anni ad Andria. In concomitanza con la festività dell’Immacolata Concezione, infatti, i soci ed i volontari del Comitato Autonomo Lotta contro i Tumori di Andria, rinnoveranno il momento di preghiera all’interno della Chiesa Cattedrale a partire dalle ore 11,30. Il momento di preghiera sarà accompagnato dall’animazione dei volontari del Calcit che a fine celebrazione, grazie anche al fondamentale supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale della BAT, omaggeranno la Madonna di Lourdes posizionata all’esterno della Chiesa Cattedrale in piazza Duomo, con fiori e colombe. Un gesto simbolico per rinnovare una tradizione fondamentale nell’anno sociale dell’associazione di volontariato andriese.