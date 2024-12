La fantasia prima di tutto. Fidelis Andria-Casarano, match clou della 15esima giornata del girone H di Serie D, non sarà “solo” l’incrocio tra due delle squadre più attrezzate della competizione, oggi seconda e prima in classifica con due punti a distanziarli e la vetta a portata di mano. Il big match del Degli Ulivi sarà anche (e forse soprattutto) l’incrocio tra due dei piedi più delicati dell’intera categoria: il mancino di Oliver Kragl e il destro di Nicola Loiodice. Entrambi sono l’epicentro della squadra che rappresentano, entrambi sin qui hanno inciso eccome sul cammino in campionato. Complessivamente, mettono insieme 10 gol e 8 assist. E se i passaggi vincenti sono equamente suddivisi, alla voce reti realizzate è in pole il numero 69 biancazzurro. Ben sei le gioie personali per Kragl, tutti concentrati nelle ultime otto giornate di campionato. Riportato al centro della Fidelis da Giuseppe Scaringella dopo un avvio nelle retrovie con Ciro Danucci, frutto evidentemente di un feeling mai sbocciato, l’ex Trapani ha spiegato sul campo quanto pesa una carriera trascorsa per buona parte tra A e B in Italia e Austria. Meravigliose le traiettorie esibite con Ugento, Manfredonia, Real Acerrana e Gravina. Un inizio di campionato diverso dalle attese è stato anche quello di Loiodice, fermato da una squalifica di quattro turni a cavallo tra la terza e la sesta giornata.

Tornato in campo, il 32enne barese ha ripreso a far vedere calcio e il Casarano ha premuto sull’acceleratore: gol con Virtus Francavilla, Ugento e Manfredonia, assist vincenti anche contro Angri e Nardò. Fari, in grado di illuminare e concretizzare le giocate di collettivi forti e costruiti per puntare in alto. Hanno qualità, leadership e imprevedibilità da vendere. Soprattutto, hanno già vinto il campionato l’anno scorso con Trapani e Team Altamura – affrontandosi poi in Poule Scudetto a metà maggio con il tris siciliano al D’Angelo – e vogliono replicare quest’anno. Non resta che aspettare domenica 8 dicembre, con fischio d’inizio previsto alle 15, per una partita che Telesveva trasmetterà sia in tv sul “18”, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube. Saremo live con un pregara più ampio del solito, dallo stadio “Degli Ulivi” di Andria, a partire dalle ore 14.15, per raccontarvi ogni istante di Fidelis Andria-Casarano. Telecronaca di Luca Guerra, commento tecnico di Peppino Ernesto, interventi da bordocampo di Stefano Massaro.