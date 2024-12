Il 13 dicembre, ritorna l’annuale festa di Santa Lucia, è uno dei giorni più attesi dell’anno in tantissime Città del nostro Bel Paese. Lucia nacque a Siracusa, intorno al 283, da una famiglia aristocratica e, convertitasi al cristianesimo, rifiutò di sposare l’uomo che i genitori le imponevano e a seguito di tale rifiuto fu perseguitata, torturata. Lucia è una delle tante vittime delle persecuzioni contro i cristiani dell’Impero Romano.

«Lasciamoci dunque aiutare anche dalla testimonianza dei santi, senza scoraggiarci per i tempi difficili che stiamo vivendo e affrontando, per essere:

Chiesa in ascolto, dell’ascolto Parola di Dio e delle parole degli uomini e delle donne. Comunità ecclesiale convocata dal Signore Gesù che ci parla anche attraverso la narrazione della vita delle persone.

Chiesa in cammino, comunità che accoglie senza escludere nessuno.

Chiesa che sperimenta l’Amore di Dio e perciò gioiosa e misericordiosa.

Chiesa al passo con i tempi che non si lascia modificare nella sua natura.

Chiesa che si nutre di Cristo e che vive di Lui, con Lui e per Lui».

Tenendo conto del numeroso afflusso di fedeli, viste le limitate dimensioni della chiesa, per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti la capienza non potrà superare il numero di 94 persone. Si chiede la massima collaborazione, comprensione e collaborazione.

Programma

Giovedì 12 Dicembre 2024

dalle ore 16:00 alle ore 20:00 la chiesa è aperta per la preghiera personale

Venerdì 13 Dicembre 2024 FESTA LITURGICA DI S. LUCIA

Sante Messe ore: 06:00; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00

16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30

La S. Messa delle ore 08:00 è presieduta dal Vescovo di Andria, S.E. Mons. Luigi Mansi.

Sabato 14 Dicembre 2024

dalle ore 16:00 alle ore 20:00 la chiesa è aperta per la preghiera personale

La S. Messa nella chiesa “S. Lucia” si celebra il 13 di ogni mese alle ore 19:00 e a seguire il rito dell’unzione con l’olio benedetto per i videolesi e per quanti si rivolgono alla santa protettrice degli occhi e della vista.

Nessuno è autorizzato a raccogliere offerte.