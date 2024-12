Sarà il vescovo diocesano Luigi Mansi ad officiare la Santa Messa – sabato 7 dicembre alle ore 10,00 – con cui verrà riaperta ufficialmente al culto la vecchia cappella Comunale del Camposanto di Andria, dopo un’interruzione di quasi sei anni.

«Aggiungiamo così un altro importante tassello – ricorda Antonio Griner, amministratore unico di Multiservice Spa – all’opera di recupero e di rifunzionalizzazione del cimitero locale, che questa municipalizzata ha avviato appena nello scorso mese di giugno. La vecchia Cappella Comunale, inibita al culto dal 2018, è stata anch’essa sottoposta ad una serie di interventi che la restituiscono oggi ai fedeli in una veste più consona e dignitosa. Un risultato che ci soddisfa e mi auguro soddisferà l’intera comunità locale».

«La vecchia Cappella Comunale – sottolinea la sindaca Giovanna Bruno – risale al settembre del 1959 e finalmente riacquisterà la sua centralità all’interno del nostro Camposanto. Dunque, un altro obiettivo centrato, con grande operosità e risultati concreti. Oggi, proprio alla vigilia dell’Immacolata, la struttura torna ad ospitare una solenne celebrazione. Da questo momento in poi, sono certa – conclude Bruno – la Santa Messa domenicale per chi vorrà, costituirà un appuntamento, puntuale e gradito, da conciliare con la visita ai propri cari defunti nel giorno festivo e in un luogo sempre più curato e dignitoso».