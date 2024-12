Da oltre 30 anni, la Stella di Natale AIL è molto più di una semplice pianta: è un simbolo di speranza, un gesto concreto per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici. Quest’anno, dal 6 all’8 dicembre e poi anche il 15 dicembre, torna l’appuntamento più atteso per tutti coloro che vogliono fare la differenza: le Stelle di Natale AIL saranno presenti in numerose piazze e punti vendita di tutta la Bat.

Una tradizione che si rinnova

Nata nel 1989 da un’intuizione della Presidente di AIL Reggio Calabria, l’iniziativa delle Stelle di Natale ha coinvolto negli anni milioni di persone, diventando un appuntamento fisso nel periodo natalizio.

Quest’anno, il messaggio è più forte che mai: “Una stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano”. Un invito a sostenere la ricerca scientifica e a offrire un futuro migliore a chi lotta contro le malattie del sangue.

Perché scegliere una Stella di Natale AIL?

Un gesto concreto: Con una piccola donazione di 13 euro, potrai contribuire a finanziare progetti di ricerca all’avanguardia e a garantire assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.

Un simbolo di speranza: La Stella di Natale è un simbolo universale di speranza e rinascita. Scegliendola, offri un raggio di luce a chi sta affrontando un percorso difficile.

Un prodotto di qualità: Le Stelle di Natale AIL sono piante di alta qualità, coltivate con cura e selezionate per la loro bellezza.

Un modo per sentirsi parte di una comunità: Unendoti a questa iniziativa, farai parte di una grande comunità di persone che si impegnano per migliorare la vita degli altri.

I banchetti AIL saranno dislocati nelle principali piazze e vie delle città della sesta provincia. Ma non è tutto: sarà possibile fare donazioni per avere palle di vetro natalizie soffiate a mano, scatole di cioccolatini Venchi, un braccialetto in acciaio, piante grasse.

ELENCO POSTAZIONI CAMPAGNA 2024

06 DICEMBRE 2024

BISCEGLIE: PIAZZA SAN FRANCESCO, ore 09-13 e 17-21

07 DICEMBRE 2024

ANDRIA: VIALE CRISPI, ang. C.SO CAVOUR, ore 17-21

BARLETTA: C.SO VITTORIO EMANUELE (Statua ERACLIO), ore 18-20

TRANI: VIA M. PAGANO, ang. VIA SAN GIORGIO, ore 17-21

BISCEGLIE: PIAZZA SAN FRANCESCO, ore 09-13 e 17-21

08 DICEMBRE 2024

ANDRIA: VIALE CRISPI, ang. C.O CAVOUR, ore 09-13 e ore 17-21; VIA R. MARGHERITA c/o CHIESA IMMACOLATA ore 09-13 e 17-21

BARLETTA: C.SO VITTORIO EMANUELE (Statua ERACLIO), ore 09-13

BISCEGLIE: PIAZZA SAN FRANCESCO, ore 09-13 e 17-21

TRANI: VIA M. PAGANO, ang. VIA SAN GIORGIO, ore 10-13 e 17- 21

15 DICEMBRE 2024

ANDRIA: VIALE CRISPI, ang. C.O CAVOUR, ore 09-13 e 17-21; VIA R. MARGHERITA “Chiesa IMMACOLATA”, ore 09-13 e 17-21;

TRANI: VIA M. PAGANO, ang. VIA SAN GIORGIO, ore 10-13 e 17-21

CANOSA: referente sig.ra MARIA AMORUSO cell. 328 0681860

SPINAZZOLA: referente sig. ZIANNI DOMENICO cell. 328 4097184