«Le nostre sollecitazioni raggiungono un importante obiettivo: Regione e Comune sbloccano i buoni di conciliazione da destinare alle famiglie andriesi». Le parole dei consiglieri comunali di Movimento Pugliese e Forza Italia rispettivamente Luigi Del Giudice e Nino Marmo con Donatella Fracchiolla e Marcello Fisfola, su di una vicenda che si era bloccata tra Regione e Comune.

«Il nostro deciso intervento presso Regione Puglia e Comune di Andria ha sbloccato la questione dei buoni di conciliazione. Grazie alle nostre sollecitazioni si è raggiunto l’obiettivo di consentire alle famiglie andriesi l’accesso a una misura che rappresenta, in tantissimi casi, un aiuto concreto per i genitori che, ad esempio, iscrivono i propri figli agli asili nido e/o scuole dell’infanzia – spiegano – Adesso le famiglie potranno beneficiare di esenzioni parziali o totali della retta sulla base del proprio ISEE. Abbiamo scongiurato, in tal modo, il rischio che sui nuclei familiari gravassero ulteriori costi in una congiuntura economica che fa sentire i propri effetti negativi soprattutto sui meno abbienti».