Giuseppe Di Benedetto rilancia così le ambizioni della Fidelis Andria in vista della prossima stagione. A un mese e mezzo dal ko in semifinale playoff a Nardò, la macchina biancoazzurra è ufficialmente ripartita. Due volti nuovi la guidano: Ciro Danucci in panchina e Gianni Califano alla direzione sportiva. Saranno presentati ufficialmente martedì 2 luglio ma stanno già lavorando per la squadra del futuro.

La Fidelis 2024/25 prenderà forma per due settimane lontano da Andria. La squadra guidata da Ciro Danucci sarà in Abruzzo, in quel di Montorio al Vomano, dal 29 luglio al 13 agosto per il ritiro precampionato. Lo stadio Giampiero Pigliacelli sarà il quartier generale per due settimane. Sul campo si prospetta un organico rivoluzionato. Ne farà parte Nicola Loiodice, stella dell’Altamura promossa in C? Di Benedetto addebita alle voci, poi chiarite, sulla sua attività imprenditoriale, la fase di stallo con il 31enne barese.

Sarà addio invece con Nicola Strambelli e Esteban Giambuzzi. Per il numero 10 si tratta di una scelta tecnica, con il 35enne argentino invece non c’è stato accordo economico.

Ci sarà ancora Giuseppe Scaringella nel futuro della Fidelis? Vice di Farina e De Candia, guida del finale di stagione, la sua conferma è in bilico.

