«L’ assenza di attenzione per la Città e la violazione dei principi di buon andamento della Amministrazione passano anche attraverso il mancato rispetto del ruolo e della importanza delle Commissioni Consiliari. Sempre più sbrigative e raffazzonate, sempre più convocate d’urgenza, dove l’urgenza è rappresentata dal ritardo dell’arrivo dei provvedimenti, sempre più oggetto di mal di pancia tra gli stessi presidenti delle Commissioni e la propria parte politica, le Commissioni Consiliari rappresentano l’ennesimo inutile passaggio formale, depauperato della sua prima vera funzione che è quella della presentazione dei provvedimenti e di un primo confronto sugli stessi con le minoranze». La denuncia arriva da quattro consiglieri di opposizione di centro destra Donatella Fracchiolla e Marcello Fisfola per Forza Italia assieme a Luigi Del Giudice e Nino Marmo per il Movimento Pugliese.

«In particolare, è accaduto che sono andate deserte, per assenza dei componenti della maggioranza, sia la prima che la terza Commissione, entrambe previste per la mattinata di ieri e aventi ad oggetto provvedimenti determinanti per le sorti, anche economiche, dei cittadini. Oltre alla approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) per il servizio (lacunoso) di gestione dei rifiuti, nonchè delle tariffe e del regolamento Tari per il 2024 – per il quale il centro sinistra non si era nemmeno reso conto della proroga della scadenza dal 30 giugno al 20 luglio, intervenuta una settimana fa – sarebbero dovuti passare, al vaglio delle Commissioni, in vista del prossimo Consiglio previsto per il prossimo 3 luglio, altre due proposte di delibere: la prima riguardante una non meglio precisata variazione di Bilancio derivante dalla ratifica di una delibera di Giunta e la seconda, concernente l’approvazione del PUMS (Piano Urbano della mobilità sostenibile). Quest’ultimo, tuttavia, non inserito nell’ordine del giorno del prossimo consiglio. Di contro, per un’altra variazione di bilancio, che sarà discussa al prossimo CC, in quanto propedeutica alla approvazione del PEF e delle tariffe TARI, non sembrerebbe previsto nessun dovuto passaggio in Commissione!».

«L’Amministrazione Bruno dovrebbe impegnarsi a rispettare la funzione istituzionale di taluni istituti previsti e investire nella Città. Le risorse ora ci sono ma bisogna saperle spendere. La stessa Corte dei Conti nella sua ultima relazione al 31.12.2023, spiega bene che “il trend positivo risulta fortemente influenzato dall’ ingente quantità di trasferimenti e fondi ricevuti a vario titolo dallo Stato” e che il rientro dal disavanzo “non può essere affidato, in via principale, a entrate di carattere eccezionale e straordinario”. La capacità di riscossione dell’Ente e la liberazione della spesa corrente per garantire i servizi di cui questa Città necessita è, dunque, completamente assente, essendo il Sindaco Bruno e la sua sempre più “sfilacciata” maggioranza troppo impegnati ad assicurarsi e promettere sostituzioni di poltrone; a contrattare candidature future ai piani più alti; a scrivere note di sfiducia nei confronti del proprio Presidente del Consiglio, firmate proprio dal segretario cittadino e provinciale del PD seduti in consiglio; a tentare di tenere a bada ex capigruppo dimissionari da una parte e a gestire, senza eccessivi danni, nuovi sostituti troppo ruspanti per il ruolo; a promettere assessorati e a minacciarne la revoca di altri; oltre ad un “rimpasto” che, annunciato pubblicamente più di un anno fa, assieme alla nomina ufficiale del Vice Sindaco, ancora non è avvenuto!».

«Ci sarebbe da chiedersi se siano ancora questi gli amministratori che la Città desidera e merita. Perchè l’arte di saper ben ammaliare con le parole, senza che ci siano fatti consequenziali, può stancare anche il più fedele e convinto degli elettori di centro sinistra».