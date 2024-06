La musica come canale privilegiato di emozioni diventa parte integrante dei luoghi della cultura. Torna anche quest’anno la XX edizione della Festa della Musica, la manifestazione internazionale che in Italia è promossa dal Ministero della Cultura, dalla Rappresentanza italiana della Commissione Europea, il Dipartimento per le politiche giovanili, in collaborazione con la SIAE, il CAFIM, l’ANBIMA, la FENIARCO e coordinata dalla AIPFM – Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica.

Un cartellone di eventi di qualità, inclusi nel costo del biglietto di ingresso, caratterizzerà i percorsi di visita in alcuni luoghi della cultura afferenti al Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, spaziando dal jazz alla musica classica, dalle corpo-coreografie a mostre a tema.

Nel dettaglio:

A Castel del Monte si esibirà il duo di musicisti l’Ensamble Calixtinus, composto da Giovannangelo de Gennaro e Nicola Nesta, specializzati in repertori medioevali ed extraeuropei che presenterà un programma di canti e composizioni strumentali che pongono in connessione le musiche del medioevo europeo e le tradizioni del vicino oriente. La musica arabo-andalusa, le romanze sefardite e le danze del vicino oriente dialogano con le cantigas della Spagna medievale e la poesia in musica dei trovatori provenzali evidenziando una connessione profonda che valica i confini geografici e venerdì 21 giugno, inizio evento: ore 20.00.