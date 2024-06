Il 1° Circolo Didattico “G. Oberdan” di Andria è lieto di annunciare la manifestazione finale del progetto PON AGENDA SUD, intitolata “Tra passato, presente e… Futuro. Dalle fonti alla narrazione 1924-2024”, che si terrà giovedì 20 giugno 2024 alle ore 17:30 presso viale Roma ad Andria. Questo evento celebra i cento anni di storia della scuola, riflettendo sul suo passato, presente e futuro attraverso un viaggio tra le fonti storiche e la narrazione educativa. L’iniziativa rientra nel programma finanziato dal Fondo Sociale Europeo e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Città di Andria, dall’Assessorato alle Radici e da varie realtà locali, tra cui “Fiore di Puglia” e “Le amiche per le amiche”. La manifestazione rappresenta il culmine di un percorso didattico che ha coinvolto studenti, docenti e l’intera comunità locale in un progetto di riscoperta e valorizzazione della memoria storica e delle radici culturali. Durante l’evento, saranno presentati lavori e ricerche realizzati dagli alunni, dai docenti e dagli esperti, mostrando come le storie del passato possano ispirare e guidare il futuro. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Palma Pellegrini, invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione e celebrazione. «Non mancate a questa occasione speciale per celebrare insieme un importante traguardo storico e guardare con speranza e determinazione al futuro della nostra comunità educativa». Alla manifestazione parteciperà anche la sindaca Giovanna Bruno, accompagnati dagli assessori della Giunta comunale. L’evento offrirà un’opportunità unica per conoscere più da vicino il percorso educativo della scuola e il contributo significativo che essa ha offerto alla comunità di Andria negli ultimi cento anni.