Nardò e Fasano le prime esperienze poi l’approdo al Brindisi ed il salto di categoria al termine di una stagione da incorniciare e poi la parentesi in C. Storia del 40enne Ciro Danucci con cui la Fidelis Andria 2018 comunica di aver trovato l’accordo per la panchina della prima squadra. L’ex calciatore riparte dunque dalla sua Puglia scelto dalla società del Presidente Giuseppe Di Benedetto.