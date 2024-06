Eccola la prima ufficialità della stagione 2024-2025. Il tassello iniziale del puzzle targato Fidelis si chiama Gianni Califano. Il presidente Giuseppe Di Benedetto ha scelto di affidare al dirigente originario di Pagani le chiavi del mercato biancazzurro. Arriva dalla Serie C: nell’ultima stagione è stato direttore sportivo della Pro Sesto sino a febbraio, quando poi c’è stata l’interruzione del rapporto tra le parti. Califano, che ha firmato per un anno di contratto, vanta una abbondante esperienza tra Serie C e Serie D, anche in diverse piazze dal grande blasone come Varese, Monza e Livorno. Ora l’occasione di incidere al Sud, ad Andria, come uomo-mercato della Fidelis, in una stagione in cui l’obiettivo sarà quello di puntare al massimo risultato. Programmata per il 1 luglio, intanto, la sua presentazione. La prossima ufficializzazione, salvo clamorosi colpi di scena, riguarderà il nuovo allenatore della Fidelis. Tramontante in maniera definitiva le piste che portavano prima a Nicola Ragno, ex Nardò, e poi Domenico Giacomarro, il tecnico che ha vinto l’ultimo girone H di Serie D alla guida del Team Altamura, la scelta è ricaduta su Ciro Danucci, già corteggiato nel mese di febbraio dopo l’addio con Pasquale De Candia. C’è accordo totale tra le parti, che molto presto si trasformerà in comunicazione ufficiale. Tornando a Califano, uno che in carriera ha realizzato da calciatore ben 164 reti, tutte tra i professionisti, sarà interessante scoprire le strategie di mercato. Si affiderà esclusivamente a calciatori che conoscono il girone H o andrà a creare un mix che comprenderà anche elementi con esperienze in altri raggruppamenti della Serie D? Radiomercato, infine, continua ad accostare due profili di grande spessore alla Fidelis: Alex Sirri, reduce dalla stagione trascorsa alla Sambenedettese, per la difesa e Dario Maltese, che ha fatto gol all’Andria di recente con la maglia del Matera, per il centrocampo. Entrambi sanno come si vince questo campionato. Entrambi hanno già lavorato in passato con Ciro Danucci.