Continua l’impegno della Questura della Provincia di Barletta Andria Trani nel venire incontro alle esigenze dei cittadini che necessitano del rilascio del passaporto.

Dalla serata di lunedì 10 giugno c.a. e per le successive giornate di giovedì 13 e venerdì 14 giugno, l’Ufficio Passaporti della Questura di Andria rimarrà aperto sino alle ore 23:00, per consentire a tutti i cittadini residenti nella provincia B.A.T. di poter presentare l’istanza di rilascio del documento anche nel corso delle ore serali e, per questa prima settimana, senza appuntamento.

Questa iniziativa proseguirà, anche nelle successive settimane di giugno e fa seguito a quelle analoghe già poste in essere presso l’Ospedale “Bonomo” di Andria ed il Posto di Polizia Ferroviaria di Barletta, al potenziamento del personale e degli orari di apertura degli Uffici Passaporti della Questura e dei Commissariati distaccati di Barletta, Trani e Canosa ed alle aperture straordinarie anche durante le giornate festive.

La Questura ricorda, infine, a chi ha prenotazioni già fissate a lungo termine, che vi è la possibilità di anticiparle essendo ancora disponibili numerosi posti sulla Agenda ordinaria delle prossime settimane, accedendo al portale passaportonline.poliziadistato.it.