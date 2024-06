Un odore nauseabondo che persiste nelle ultime settimane e di cui non si conosce la causa. E’ la denuncia lanciata da alcuni cittadini e imprenditori in zona Contrada Monachelle, ad Andria, ed in particolare nei pressi della tangenziale, tra via Trani ed il casello autostradale. Un cattivo odore che persisterebbe soprattutto dal tardo pomeriggio fino a sera, attenuandosi solo di mattina. Un imprenditore del posto nei giorni scorsi ha anche provato a contattare la Polizia Locale di Andria, prima via telefono, poi via pec. Ma al momento l’origine resta ignota. Lo stesso imprenditore ha raccontato che nelle ultime due settimane, per arginare quell’odore nauseabondo, è stato costretto a chiudere le finestre degli uffici, posizionare dei profumatori per ambiente e attivare l’aria condizionata. Secondo quanto raccontato, l’odore farebbe pensare a dei liquami e non a dei rifiuti bruciati, ma al momento non vi è alcuna certezza in merito. Resta il forte disagio di chi vive o lavora in quell’area. Dalla Polizia Locale di Andria hanno fatto sapere che per circoscrivere al meglio la zona, e individuare la causa dell’odore, è fondamentale la collaborazione di chi denuncia tali episodi. Il comandante dei vigili urbani andriesi, Francesco Capogna, ha aggiunto che in contrada Monachelle è già in corso un’attività di monitoraggio per scoprire l’origine del fetore.