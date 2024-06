Dopo un rallentamento nei lavori dei mesi scorsi a causa di una variante necessaria per predisporre delle specifiche buche per le bilance interne ai box, ha ripreso vigore il lavoro attorno al nuovo Mercato Ortofrutticolo in via della Costituzione in zona Pip ad Andria. Al 31 maggio è stato completato il 50% dello stato di avanzamento lavori ma da Ferrotramviaria professano ottimismo e per il 31 agosto la struttura dovrebbe essere consegnata al comune di Andria. Siamo esattamente ad undici mesi dall’inizio delle opere partite ufficialmente a metà luglio scorso grazie ad un finanziamento regionale da circa 3 milioni e 800 mila euro nell’ambito del progetto di interramento della ferrovia. L’attuale sede di via Barletta, infatti, resta una delle interferenze per il completamento delle opere principali. In questo momento ci si sta concentrando su due elementi: la posa del pavimento industriale interno, arrivato a circa il 75% della struttura, e l’impiantistica per cui si dovrà, dopo le predisposizioni, accelerare nelle prossime settimane. Appena terminato l’interno si procederà anche con il bitume all’esterno.

Ma ci sono buone notizie per il completamento dell’opera a cui nel primo stralcio erano stati eliminati alcuni elementi. E’ arrivato, infatti, il definitivo via libera per il Comune di Andria rispetto ad un bando regionale che finanzierà per 300mila euro il completamento della recinzione esterna, dell’automazione e della video sorveglianza della struttura in zona Pip. L’ente aveva infatti partecipato ad ottobre ad un bando per la “Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse”. Il progetto di completamento del mercato era stato ammesso ma non finanziato nella graduatoria di fine dicembre. Ora la Regione ha rifinanziato la misura con lo scorrimento della graduatoria e l’ammissione del progetto andriese.