“In my heart/earth” lo slogan del programma delle iniziative relative alla Festa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù di Andria che avranno inizio il 4 giugno e si concluderanno il 1 luglio, in occasione del primo anniversario della dedicazione della nuova Chiesa parrocchiale.

Un sottotitolo che mette insieme i due temi centrali del percorso di questo mese di festeggiamenti “cuore” e “terra”, e lo fa attraverso l’utilizzo delle rispettive parole inglesi, dalla pronuncia simile. Due parole che ci riportano al titolo dato alla Festa “Siamo Noi la dimora di Dio” a richiamare, la comunità tutta, a sentire la parrocchia “casa”, ma anche a “sentirsi Casa” continuando la riflessione affrontata dai gruppi formativi nel corso dell’anno pastorale parrocchiale, appena trascorso: essere accoglienti e aperti al territorio trasformando la Chiesa fatta di pietre in Chiesa di uomini e donne che formano comunità sinodali e democratiche.

La Festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù, come da tradizione, coincidente con il venerdì successivo alla domenica del Corpus Domini, sarà preceduta da un Triduo di preghiera in preparazione alla Festa che vedrà gli interventi, il 4 giugno, ore 20, della Madre Generale della Congregazione Famiglia del Sacro Cuore di Gesù Sr. Nuccia Matera sul tema della speranza a partire dalla bolla di indizione del Giubileo del 2025; il 5 giugno, ore 20, del Seminarista del Seminario Regionale Pugliese Davide Colagiorgio che invece, medierà le due declinazioni della speranza a partire dal documento pontificio sulla dignità umana “Dignitas Humanae”; il 6 giugno, alle 20, in occasione dei Primi Vespri della Solennità del Sacro Cuore di Gesù, sarà il Vicario Generale della Diocesi di Andria don Domenico Basile a riflettere sul tema della preghiera. Nella stessa serata, ci sarà altresì il rinnovo dei voti delle Suore della Famiglia Sacro Cuore di Gesù.

Venerdì 7, alle 19, in occasione della Festa liturgica, il Vescovo di Andria Luigi Mansi presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica e la celebrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi, segno della carezza di Dio sulle membra più fragili della nostra comunità parrocchiale.

Sabato 8 giugno, invece, dopo l’accoglienza della reliquia delle Stimmate di San Francesco, durante la giornata, bambini, ragazzi, giovani e adulti, si alterneranno per momenti di preghiera.

Domenica 9 giugno, invece, dopo la Celebrazione Eucaristica che sarà celebrata all’aperto presso via Spontini, la tradizionale processione percorrerà le strade del quartiere sino a giungere presso l’Oratorio parrocchiale, dove, a seguire ci sarà il momento di musica live con gli “Special Needs” e festa con estrazione dei biglietti della lotteria.

Nel corso del mese di giugno, inoltre, molte saranno le iniziative che coinvolgeranno la comunità, dalla serata di cena sotto le stelle e musica con la band “Antonio Bucci e l’insolita band” il 14 giugno, all’evento “Tu sì que vales…al Sacro Cuore, serata di cabaret parrocchiale, e ancora le settimane di Grest estivo “Prendi il largo” che coinvolgono centinaia di bambini ed educatori, nel cuore delle estati oratoriane, la passeggiata ecologica all’alba di sabato 29 giugno per le campagne andriesi e infine la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Avezzano Giovanni Massaro, in occasione dell’anniversario di dedicazione della nuova Chiesa parrocchiale, lunedì primo luglio 2024.

Una festa importante per la comunità parrocchiale e quindi per il quartiere intero invitato a prendere parte alle iniziative e a “sentirsi a casa propria”!!!