Dal 1° giugno 2024 è il dott. Ernesto La Salvia il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia D’accettazione e D’urgenza-Pronto Soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria.

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l’Università degli Studi Bari e la specializzazione in Medicina d’urgenza e emergenza territoriale, il dott. La Salvia – il quale può vantare una corposa attività di docente e relatore in conferenze e congressi medico-scientifici – è stato già dirigente medico, presso la centrale operativa 118 di Foggia e presso il Pronto Soccorso di Andria, quindi direttore f.f. dal del Pronto Soccorso dell’ospedale di Canosa di Puglia e dirigente responsabile della stessa unità operativa per accorpamento del PS di Canosa a quello di Andria. Da maggio 2023 era incaricato di sostituzione di direttore della UOC M.C.A.U-Pronto Soccorso del Bonomo di Andria. Esperto ecografista, si è formato alla E-FAST ed alla POCUS in ambiente universitario romano – Policlinico Umberto I – approfondendo la tecnica ecografica per lo studio del polmone.

La dott.ssa Grazia Mingolla è invece, sempre dal 1° giugno, la nuova Direttrice dell’Unità Operativa Complessa Farmacia Ospedaliera del Bonomo di Andria. Già direttore UOC Farmacia Ospedaliera della ASST Bergamo ovest-ospedale di Treviglio-Caravaggio, la dott.ssa Mingolla vanta una lunga esperienza lavorativa come farmacista dirigente dapprima presso l’IRCCS San Martino a Genova nel 2012, quindi presso l’ospedale di San Severo e presso l’Area Farmaceutica territoriale della Asl di Brindisi fino al 2022. Laureatasi in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Bari, ha conseguito la specializzazione in Farmacia ospedaliera presso l’Università degli Studi di Roma. È autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, oltre a vantare una intensa attività di docenza a convegni e corsi e docenza universitaria con insegnamento di Farmacologia presso l’Università degli Studi di Bari.