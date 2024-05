Un 2° posto dal grande valore tecnico ed agonistico per il giovanissimo ciclista Simone Massaro. Nella gara nazionale di MTB “XCO Monti di Eboli – Borbonica Cup”, il portacolori juniores della Pro.Gi.T. Cycling Team, società ciclistica con categorie internazionali giovanili, ha conquistato un risultato importante domenica scorsa in campania nel suo costante percorso di crescita. Il 2° posto in una gara con partecipanti provenienti da tutta Italia e specialisti nelle ruote “grasse” nel MTB. Percorso, tra le altre cose, molto tecnico ed agonistico. La piazza d’onore in volata ad una manciata di secondi dal vincitore, Matteo Braccesi della C.C. Appennino 1907.

Ma lo scorso weekend è stato particolarmente positivo per tanti altri atleti della Pro.Gi.T. Cycling Team: gli stradisti, in trasferta a Messina nel “VIII Memorial Rosario Costa”, competizione riservata a due categorie giovanili, hanno dominato la competizione under 23. Nonostante la pioggia battente che ha accompagnato tutta la gara, infatti, l’alfiere del team pugliese, Davide De Giorgi è arrivato primo dopo una lunga fuga a due. Nel finale, infatti, il portacolori della Pro.Gi.T. Cycling Team ha staccato il compagno di fuga Gianluigi Scibiia della ICS Dacia Multicar Amarù. Terza piazza ancora per la squadra pugliese con Daniil Shevchenko che ha preceduto i suoi compagni di squadra Antonio Veneziano e Simone Livrieri.

Nella stessa gara nei pressi dello Stadio San Filippo a Messina, nella categoria Juniores, podio per Michelangelo Parisi arrivato terzo e sesto posto per Antonio Regano vittima di una foratura proprio nelle battute finali di gara. Premio speciale al DS della Pro.Gi.T. Cycling Team Giovanni Chierico, per la migliore società e premio a Davide De Giorgi in memoria del ragazzo messinese, prematuramente scomparso, Rosario Costa.