E’ arrivato qualche giorno fa anche il parere positivo del Parco dell’Alta Murgia all’installazione della stazione radiobase di Iliad Italia nei pressi di Castel del Monte in direzione Corato. L’ok del Parco arriva dopo che a fine anno erano arrivati anche i pareri positivi di Soprintendenza e Comune di Andria. Ora manca solo il via libera della Provincia BAT e poi potrà esserci l’installazione vera e propria. Una proposta nata nel 2021 e che inizialmente era stata osteggiata con pareri negativi dalla Soprintendenza prima e dalla Commissione per il Paesaggio del Comune di Andria. Poi il ricorso al Tar e la prima sospensiva per rivalutare il progetto sino all’ordinanza di accoglimento da parte dei giudici del ricorso presentato dalla ditta. A giugno del 2022, infatti, il Tar aveva chiesto alla Soprintendenza di rivalutare la compatibilità paesaggistica del progetto sospendendo il provvedimento a cui era stato dato parere negativo. Un riesame che, fecero notare i giudici a giugno del 2023, non è mai stato eseguito e comunque nella sentenza è stato ribadito il “carattere di pubblica utilità” di tutti gli impianti di telefonia, considerati “opere di urbanizzazione primaria”.

L’ok del Parco è solo uno degli ultimi via libera come detto dopo quelli già arrivati di Comune e Soprintendenza. C’è stata in realtà una modifica progettuale che prevede la realizzazione di un palo camuffato da finto pino nero d’Austria con rami su gran parte della superficie e con rivestimento con corteccia. La stazione radiobase sorgerà in località “Masseria Castello” a circa 1,9 chilometri dal maniero federiciano. Il palo avrà un’altezza pari a 18 metri e con diametro che man mano si riduce dal basso verso l’alto, su cui saranno installate tre antenne e tre parabole, con camuffamento con essenze della macchia mediterranea.