Fidelis, calciomercato: rescinde il contratto Pablo Burzio

«E’ stata perfezionata nella giornata odierna la rescissione contrattuale con il calciatore Pablo Burzio. In stagione l’attaccante argentino ha collezionato in maglia biancazzurra 15 presenze tra campionato e coppa. La Fidelis ringrazia sinceramente Pablo per quanto fatto in questa prima parte di stagione e gli augura il miglior percorso professionale possibile nei prossimi anni di carriera». E’ il comunicato stampa della Fidelis sulla rescissione di Pablo Burzio che andrà al Termoli sempre in serie D ma in un altro girone. Continua dunque il calciomercato per la società del presidente Giuseppe Di Benedetto che dovrebbe perfezionare anche altre uscite ed altri arrivi nelle prossime ore.