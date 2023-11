Sarà ancora Palazzo Covelli a Trani, sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia BAT, ad ospitare venerdì 3 novembre un nuovo evento formativo. Il convegno si occuperà di “Professionisti e gli appalti pubblici: la presentazione in sede di gara”. Un evento particolarmente tecnico in cui il relatore sarà l’arch. Fiore Resta. I saluti a cura del Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT arch. Andrea Roselli. L’evento formativo con crediti professionali per architetti ed ingegneri avrà inizio alle 16,30 in via Ognissanti 123.

«Sarà un importante evento formativo per tutti i noi – spiega il Presidente dell’Ordine Roselli – alla luce delle continue modifiche e delle procedure per gli appalti pubblici. Si è sempre e costantemente in aggiornamento su questi importanti aspetti ed allora non potevamo esimerci da organizzare un evento specifico. Prosegue dunque – conclude il Presidente Roselli – il fitto cartellone di appuntamenti formativi per questa stagione nell’anno del centenario dell’albo».