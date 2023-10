Tutte le sezioni della Corte di Giustizia Tributaria che stanno trattando i ricorsi di circa 70 ambulanti andriesi sugli avvisi di pagamento della Tosap 2017 del comune di Andria, hanno sin qui dato ragione ai ricorrenti annullando, difatto, le cartelle e condannando l’ente anche alle spese legali. Una situazione su cui si è discusso ieri sera in una partecipata assemblea nella sala “Attimonelli” alla presenza del legale che sta seguendo in prima persona la linea difensiva degli ambulanti.

Ora bisognerà capire se l’ente deciderà comunque di proporre un ricorso mentre dagli ambulanti che invece non hanno fatto ricorso arriva l’appello di sospensiva in autotutela degli avvisi di pagamento relativi all’anno 2017. Resta ancora in piedi la discussione di merito che avverrà a dicembre, del ricorso principale al TAR in cui gli ambulanti chiedono l’annullamento non solo dei pagamenti ma anche della modifica al regolamento comunale Tosap arrivata nel 2020 con il commissario prefettizio che eliminò un comma dell’articolo 32, introdotto nel 2002, e che permetteva una importante agevolazione degli ambulanti del mercato cittadino settimanale.

Una assemblea fortemente voluta dalle sigle sindacali Fiva Confcommercio, Casambulanti, Bat Commercio e GOIA che hanno intrapreso la battaglia legale contro il comune.

Alla finestra c’è anche lo spostamento del mercato settimanale dall’attuale sede, all’interno della Villa Comunale, in altro luogo. Un provvedimento allo studio dell’amministrazione comunale ma che le sigle sindacali, presenti ieri in assemblea, chiedono di poter condividere formalmente e senza pregiudiziali.

