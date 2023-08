Entusiasmo ed orgoglio, quello che Francesco Farina vuole trasmettere alla sua squadra. Ad una Fidelis che ha iniziato oggi al “Degli Ulivi” il suo percorso nella stagione 2023-2024 che la vedrà ai nastri di partenza della serie D. Una situazione tutt’altro che scontata dopo la retrocessione ed il cambio di proprietà arrivato solo pochi giorni fa ed un mercato rapido ma che è stato dirompente. Entusiasmo ed orgoglio che Farina predica sin dal suo primo allenamento dopo esser riuscito a ricrearlo nei tre anni in cui ha guidato il vicino Barletta.

Oggi una ventina i calciatori presentatisi al raduno tra cui diversi under in prova. Alle certezze Strambelli, Pollidori, Quitadamo, Burzio e Martinez, si sono aggiunti in giornata diversi annunci tra cui Scaringella e diversi under oltre al portiere classe 2003 Baietti. Presentato anche lo staff che accompagnerà Farina con l’andriese Scaringella suo secondo, Michele Ventura preparatore atletico e Leo Polichetti preparatore dei portieri. Ma il mercato, ovviamente, non è certo concluso dopo una sola settimana di lavoro.

Farina ha comunque le idee chiare su come la sua Fidelis dovrà interpretare le partite da un punto di vista tattico.

La Fidelis sarà ai nastri di partenza di un girone H di serie D ancora con delle incognite vista la cronica incertezza rispetto alle squadre campane che saranno inserite nel raggruppamento. Un girone che comunque sarà come sempre di ferro.

Il servizio di News24.City.