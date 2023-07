Aggiornamento rispetto a due giorni fa: c’è la data dell’incontro, ci sarà l’inizio della trattativa a cui ha fatto riferimento Aldo Roselli giovedì scorso in conferenza stampa. L’appuntamento è fissato per la tarda mattinata di mercoledì, quando l’attuale presidente della Fidelis Andria, tramite l’intermediazione di un advisor andriese, incontrerà l’imprenditore interessato ad acquisire le quote societarie. Sarà, quello in programma tra quattro giorni, il primo atto di un qualcosa che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta? Impossibile avventurarsi in previsioni. Di sicuro ci sono delle scadenze da rispettare, burocratiche e tecniche. Entro il 14 luglio, infatti, il club biancazzurro dovrà presentare tutta la documentazione per partecipare al prossimo campionato di serie D. Non ci saranno sorprese spiacevoli, come è stato ribadito in conferenza stampa: Roselli ha garantito il suo contributo per l’iscrizione, Catapano e il territorio dovranno sostenerlo. Poi, se dovesse concretizzarsi il passaggio del testimone a livello societario nei prossimi giorni, inizierebbe naturalmente tutta un’altra storia. L’inizio della nuova stagione, nel frattempo, non è più molto distante nel tempo. C’è la necessità, inutile nasconderlo, di dare il via alla programmazione sportiva partendo dalla scelta del nuovo ds e del nuovo allenatore.