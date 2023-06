Convocata per lunedì 26 giugno 2023, alle ore 20.00 la conferenza stampa per la presentazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Umberto I. La cittadinanza è invitata per vivere un momento di socializzazione con il Sindaco e l’Amministrazione comunale.

Esprime soddisfazione per questo risultato il Sindaco Giovanna Bruno che dichiara: «restituiamo alla Città un altro spazio pubblico, dopo una bella riqualificazione. Lo facciamo proprio con le forme della musica, dell’intrattenimento e delle nostre eccellenze gastronomiche. Lo facciamo spiegando come è avvenuta la riqualificazione, quali i passaggi procedurali messi in campo, le risorse. E soprattutto apriamo uno spazio consegnandolo alla cura di ciascuno di noi. Perché vivere in ambienti belli e mantenerli tali, significa voler bene alla Città in cui abitiamo».

«Orgoglioso» – dichiara l’Ass. al Quotidiano, arch. Mario Loconte – «di restituire agli andriesi un luogo simbolo della nostra città. Questa riqualificazione è frutto di un un importante lavoro, svolto dal Settore Lavori Pubblici, che ringrazio, unitamente ai progettisti e l’impresa esecutrice. Oggi questo lavoro si traduce in una nuova piazza dove si è compiuto un Restauro Urbano che, nel rispetto delle forme originarie e della matericità del luogo, restituisce un nuovo spazio che profuma di storia, un luogo dove continuare a vivere la socialità».

La riqualificazione di Piazza Umberto I, passa dalla collaborazione anche di altri assessorati (Ambiente, Attività produttive e Polizia Locale), nonché dell’Azienda Municipalizzata Andria Multiservice.

La serata vedrà la partecipazione di musicisti e talenti del nostro territorio, quali Patty Lomuscio, Mario Rosini, Pierluigi Balducci, Mimmo Campanale con il progetto “Il Nostro Concerto – le più belle canzoni d’autore italiane”.

È prevista inoltre la degustazione del gelato tradizionale andriese, il “trenocelle”, in collaborazione con Confcommercio e Fipe. Per l’occasione la piazza sarà chiusa al traffico.