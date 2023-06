Proseguono i lavori di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria e dal 26 giugno ci sarà, per una decina di giorni, la completa chiusura di via Bisceglie. L’ordinanza, pubblicata ieri dal settore mobilità del Comune di Andria, prevede lo stop al traffico veicolare e pedonale sino al 6 luglio. Tempo necessario per consentire di abbassare, di circa 70 centimetri, ed allargare il piano viabile in modo da poter poi provvedere a posizionare il ponte in acciaio.

Una chiusura che in realtà arriverà a pochi giorni dall’interdizione per i veicoli anche in via Barletta ed in via Vecchia Barletta con l’attivazione della rotatoria in via Lissa. Qui è infatti prevista la variazione della viabilità a partire dal 20 giugno con le opere in via di conclusione ed attività che devono inevitabilmente coordinarsi con il mercato ortofrutticolo. Per martedì, comunque, sarà tutto pronto per la nuova rotatoria e la chiusura degli attraversamenti.

Dove in realtà si è ancora fermi è, invece, nella zona PIP in viale della Costituzione dove dovrebbe sorgere il nuovo mercato ortofrutticolo. Ancora nessun operaio al lavoro seppur ormai l’area sia pronta per l’inizio delle opere in cui è terminata anche la bonifica bellica. Già ordinate le strutture prefabbricate si attende comunque l’inizio vero e proprio delle attività propedeutiche poi al posizionamento delle parti edilizie.

Un periodo comunque di grande stress per il traffico veicolare andriese in attesa di veder completati almeno parte dei lavori di interramento per cui il termine delle opere, al momento, è stato posticipato a giugno 2024 con una proroga di sei mesi.