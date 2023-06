Domenica 11 giugno 2023 la Chiesa celebra la solennità del Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini). È consuetudine, in questa lieta circostanza, che la comunità ecclesiale, raccolta attorno al suo Pastore, pubblicamente rinnovi la sua fede nel mistero eucaristico, celebrato e adorato.

La celebrazione annuale del Corpus Domini, ricorda a tutti che senza la Pasqua settimanale, “senza la Domenica”, la Chiesa non può vivere! Il nutrimento al Corpo e Sangue del Signore gli dona forza per poter essere nel mondo segno di consolazione e di sicura speranza.

La processione del Corpus Domini, che prolunga con l’adorazione il Mistero celebrato nell’azione Liturgica, evoca con eloquenza il cammino di Cristo solidale con la storia degli uomini: “Tu cammini attraverso i secoli” (San Giovanni Paolo II).

Città di Andria

Domenica 11 Giugno 2023, presso la Parrocchia San Paolo Apostolo

ore 19:00 concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo. Alla celebrazione Eucaristica farà seguito la processione lungo il seguente itinerario: Oratorio parrocchia San Paolo; via Gerusalemme; via Bucarest; via Parigi; Via Madrid; via B. Buozzi; (rotonda) via Milite Ignoto; via Martiri di Cefalonia; corso Cavour: via Duca di Genova; via Regina Margherita; piazza Imbriani; via A. De Gasperi; via Porta Castello; via Vaglio; via La Corte. Chiesa Cattedrale dove il Vescovo impartirà la benedizione Eucaristica.