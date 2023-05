Un campionato regionale vinto con merito e prima esperienza nel futsal nazionale che passerà allo storia del club biancoazzurro. E’ un momento straordinario per l’Under 21 della Futsal Andria che domenica scorsa a Roma ha conquistato il pass per la Final Four Scudetto di categoria dopo la sfida con i campioni del Lazio de La Pisana Calcio a 5. La promettente ed esuberante squadra andriese, plasmata dal tecnico Michele Bonadies, ha dimostrato la propria forza nel doppio confronto con i laziali vincendo 8-1 ad Andria la gara d’andata e soccombendo 5-3 nel remake in terra capitolina. Biancoazzurri che anche a Roma hanno sfoderato una prestazione di livello andando per ben tre volte in vantaggio senza mai mettere in discussione il passaggio del turno. Un traguardo prestigioso per il club federiciano che per la prima volta nella sua storia parteciperà ad un evento nazionale prestigioso come le Futsal Finals in programma questo weekend nello splendido scenario dell’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 3 giugno alle ore 14.00 quando Rella e compagni affronteranno nell’attesa semifinale l’Atletico Taurinense, compagine campione del Piemonte. L’altra semifinale, in programma al mattino dello stesso giorno, vedrà opposti i campioni d’Italia in carica dei X Martiri Ferrara e il Real Fabriano. La finalissima si terrà domenica alle ore 12.00. Mai nessuna compagine pugliese è riuscita a conquistare lo Scudetto Under 21, la Futsal Andria è obbligata a provarci per chiudere in bellezza una stagione ricca di soddisfazioni.