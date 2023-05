Sono state piantate nel fine settimana 9 nuove paulonie da parte del Forum Ambiente Ricorda e Rispetta in due aree comunali di Andria. Una donazione che fa parte del più ampio programma di raccolta già effettuato nelle scorse festività natalizie e che hanno consentito di acquisire, grazie alla generosità di cittadini ed associazioni, quasi 150 essenze arboree. Nel caso specifico i nove alberi sono stati donati dalla Manzoni Sport. Nelle scorse settimane, invece, sono già state poste a dimora un’altra ventina di alberi nel bosco urbano di largo Ceruti gestito dall’associazione 3Place. Tutte le altre essenze, invece, saranno piantumate in altre aree in particolare in via Ceruti dove c’è un’area di proprietà comunale.

L’attività del Forum, poi, prosegue anche nelle prossime giornate con il posizionamento di cinque centraline per la rilevazione della qualità dell’aria. Si partirà da Piazza Trieste e Trento per poi installare le altre nelle zone individuate dai tecnici. Dopo alcune giornate di prove per la tara delle apparecchiature, si partirà con la rilevazione giornaliera h24 per un anno. «Ci sarà anche un report trimestrale – ha spiegato il Presidente del Forum Giovanni Massaro – ed i dati saranno comunque sempre disponibili attraverso un’app dedicata»