Il DUC, Distretti Urbani del Commercio, del Comune di Andria entra nella fase operativa. Dopo la fase costituente dell’Associazione di Distretto e della redazione del Documento Strategico del Commercio, si passa ora all’attività di animazione, divulgazione, informazione concreta e formazione pratica sul Progetto presentato in Regione dal DUC di Andria. Per questo il DUC di Andria ed il Comune di Andria – Assessorato alle Radici (attività produttive, sviluppo e marketing territoriale), unitamente alle Associazioni costituenti, Confesercenti e Confcommercio Puglia organizzano un week end formativo e di animazione territoriale per promuovere questo importante strumento di Governance che la Regione Puglia ha introdotto nel 2008 con la finalità di promuovere una politica organica di sviluppo e supporto al commercio per affrontare la grave crisi dei cosiddetti negozio di vicinato, stretti dallo strapotere dell’On Line e dalla Grande Distribuzione.

Il futuro dei negozi di vicinato, attraverso la creazione di una nuova cultura dei piccoli imprenditori, consisterà in un nuovo approccio resiliente che porrà i negozi vicinato nelle condizioni di diventare un elemento di integrazione e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio, di contrasto alla marginalizzazione, in stretta connessione con le attività turistiche e culturali, soprattutto nei Comuni che intendono aumentare e sfruttare le potenzialità turistiche, storiche, architettoniche ancora inespresse compiutamente come il Comune di Andria. Offrire servizi innovativi in tal senso sia ai residenti urbani e provinciali che ai turisti deve connotare le attività future del piccolo commercio di vicinato.

Come previsto dalla legge regionale, i distretti urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione integrata e coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie per valorizzare e promuovere le attività commerciali e turistiche, creando, laddove possibile, aggregazioni e reti, spingendo verso servizi innovativi e digitali e formando adeguatamente il personale nella accoglienza al consumatore ed al turista.

Da queste premesse nasce l’iniziativa “Sottocasa – A portata di mano”, il primo evento di animazione, informazione formazione e comunicazione, in programma sabato 13 e domenica 14 maggio all’Officina San Domenico, finalizzato a rinsaldare il sodalizio e la conoscenza tra venditore e cliente e riscoprire il valore della territorialità del commercio, realizzata dalla Confesercenti BAT – Sezione di Andria. L’iniziativa rientra tra le attività previste dal progetto del 1° Bando DUC a carico di Confesercenti (altre attività sono a carico di Confcommercio e saranno illustrate a breve) che consegnerà nelle prossime settimane alla Pubblica Amministrazione, attraverso il tecnico incaricato, la bozza del Documento Strategico del Commercio, aggiornando la pianificazione attuale ferma da decenni. “Sottocasa” vuole raccontare il mondo della piccola media impresa, degli esercenti pubblici, dei piccoli imprenditori; un’occasione per riflettere su come il commercio di vicinato abbia aiutato la città a resistere durante il periodo del COVID ed anche a crescere ma altresì per immaginare insieme il modo in cui potrà continuare a farlo, creando rete, facendo marketing e formazione e aiutando i cittadini, le imprese e ogni altro soggetto associativo a conoscersi e conoscere il proprio territorio.

Nelle due giornate, con un talk permanente, i giornalisti Marilena Pastore e Luca Ciciriello raccoglieranno le testimonianze e le esperienze di imprenditori, docenti ed esercenti. In programma anche musica, attività laboratoriali, teatro.

Si inizia sabato 13 maggio ore 17 con l’apertura dello Sportello Informativo per i corsi di formazione a cura di Confesercenti. Saranno presentati, tra le altre attività, 8 corsi di formazione, per un totale di 120 ore formative, con i rispettivi docenti: inglese; web marketing; tecniche di vendita e finanza agevolata; ambiente; sicurezza sul lavoro e primo soccorso; difesa personale e self control; responsabilità tecnico-giuridiche legate ai pubblici esercizi; consumo etico.

I corsi, totalmente gratuiti, sono pensati per aiutare gli esercenti a migliorare il proprio approccio sia all’attività commerciale che al rapporto con il cliente e con gli enti pubblici.

Alle 18.30 il laboratorio “Come suona il Caos” di Maurizio Capone, musicista napoletano che realizza strumenti con materiali di riciclo. Un incontro a metà tra performance e laboratorio durante il quale Capone racconterà la nascita dei suoi strumenti dal caos di rifiuti che abbondano nelle nostre case e nelle nostre città. Al termine del laboratorio, Capone resterà in Officina, per un concerto ecosostenibile ed educativo. Sempre sabato è in programma un laboratorio sulla Birra a cura di Delta Esse.

Domenica 14 maggio alle ore 9.00 spazio alla storia ed all’arte con la visita guidata “Andria Sotterranea” a cura di Turisti in Puglia e che terminerà in Officina San Domenico.

A seguire, il talk di Slow Food – Condotta Castel Del Monte sulla educazione alimentare con un focus specifico sulle farine. Al termine del talk sarà possibile partecipare a un laboratorio di realizzazione di orecchiette secondo la tradizione, tenuto dal sociologo Sabino Ardito.

Nel pomeriggio, 2 laboratori dedicati ad altrettanti prodotti protagonisti sulle nostre tavole: Olio, a cura di Slow Food – Condotta Castel Del Monte; Vino, a cura di Vigu. E sempre domenica la Confcommercio annuncerà la presentazione della nuova piattaforma digitale realizzata per il D.U.C.

Il clou della kermesse sarà alle 19.30: Luca Ciciriello dialogherà con Dario Casalini nel talk “Vestire Buono, Pulito, Giusto. La rivoluzione della moda sostenibile”, dal nome dell’ultimo lavoro del noto Professore di Diritto Pubblico, oggi imprenditore nel settore tessile che racconterà la nascita della fondazione della rete Slow Fiber. La presentazione del libro sarà preceduta alle 18.30 dall’intervento istituzionale del Sindaco di Andria, Giovanna Bruno; dell’assessore alle Radici Cesare Troia e del Direttore di Confesercenti Bat Mario Landriscina.

Chiuderà la serata la performance teatrale dell’attore andriese Nicola Conversano, dal titolo “L’Albero”.

Nelle due giornate non mancherà la musica: sarà il musicista di flamenco Michele Liso a scandire i diversi momenti con le sue atmosfere sudamericane, insieme alla cumbia del dj andriese, El Maximo Del Sur.