Una vera e propria cavalcata partita con una sconfitta in trasferta ma terminata con un successo casalingo e con una promozione conquistata con una gara di anticipo. Nel mezzo ci sono 17 successi, tre pareggi e 4 sconfitte, miglior rendimento casalingo e miglior rendimento esterno, 54 gol fatti (secondo miglior attacco) e solo 23 gol subiti (seconda miglior difesa). Sono i numeri impressionati della Primavera 4 della Fidelis Andria allenata da Aldo Papagni che domenica scorsa ha festeggiato al Sant’Angelo dei Ricchi la promozione in Primavera 3 davanti ad un folto pubblico.

Impossibile non ricordare che l’avventura giovanile della Fidelis è iniziata nelle mani di Doudou Diaw passato poi alla guida della prima squadra con l’avvento di Papagni. Filo conduttore in questa stagione, però, è stato il giovanissimo Ettore Strippoli vero anello di congiunzione per i giovani campioni della Fidelis.

L’ultima gara contro l’Aquila Montevarchi è stata coronata da un altro successo nonostante fosse ininfluente ai fini della classifica. Tra i protagonisti sicuramente il centrocampista Cotugno capace di andare in rete 11 volte in stagione. Ma assieme a lui sono tanti i giovani che si sono messi in evidenza e che rappresentano un vero e proprio patrimonio per la Fidelis del futuro.

Ora l’attesa è tutta per la squadra maggiore perché per accedere al campionato di Primavera 3 la Fidelis dovrebbe riuscire nell’impresa di mantenere la categoria. Questo aprirebbe scenari davvero importanti riportando anche il settore giovanile biancazzurro ad un livello ancor più decisivo per la formazione dei calciatori del futuro.

