È stata una delle prime vittime del Coronavirs nella città di Andria. Un lutto particolarmente sentito da tutta la comunità, che non ha mai dimenticato uno dei suoi concittadini più illustri. Parliamo di Vicenzo Sinisi, dottore commercialista, ex consigliere comunale e Sindaco Revisore della Banca di Andria, scomparso nel marzo del 2020, durante la prima drammatica ondata della pandemia di Covid-19. A tre anni da quel tragico evento, la sua memoria è rimasta intatta. E a tenerla in vita, da adesso in poi, ci sarà anche un’opera d’arte: “La Rete”, omaggio di un amico, presentata ieri sera nel corso di una cerimonia nella sala consiliare di Palazzo di Città, in quella che è stata a lungo la sua seconda casa.

Stimato professionista, politico impegnato e punto di riferimento per la sua famiglia, sulla quale continua a riversarsi l’affetto di tutta la comunità andriese.

L’opera è stata donata all’amministrazione comunale, nel ricordo di Vincenzo Sinisi e delle tante vittime della pandemia, che ha colpito duramente anche la città di Andria, segnando uno dei momenti più drammatici della sua storia recente. Il servizio.