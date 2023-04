«Il Partito Democratico di Andria è al fianco degli operatori socio-sanitari che martedì 5 aprile terranno una manifestazione dalle ore 9.30 alle 12 presso la sede della Sanitaservice in via Vittorio Veneto, angolo Viale Istria, di fronte all’ospedale Lorenzo Bonomo di Andria. Una protesta che nasce dal mancato rinnovo dei contratti di lavoro degli Oo.Ss, sebbene questi professionisti – dai mesi più bui della pandemia a oggi – abbiano garantito con costanza e dedizione al lavoro lo svolgimento di delicate e cruciali attività di assistenza a malati, anziani e disabili». Spiega così l’adesione allo sciopero organizzato dai sindacati Giovanni Addario segretario cittadino del Partito Democratico.

«Da oggi la forza lavoro della Sanitaservice presso le strutture ospedaliere della città si riduce di 20 unità (di 50 se si considera l’intera provincia), in seguito alla riduzione della quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn) erogata dal governo nazionale alla Regione Puglia – spiega ancora Addario – Questo rischia di compromettere non solo la qualità dei servizi per gli assistiti, ma anche la possibilità per i lavoratori rimasti in organico di esercitare i normali diritti previsti da contratto. Ci auguriamo che i prossimi giorni possano portare a un ripensamento, anche alla luce dell’incontro organizzato dall’amministratrice unica della Sanitarservice per il 3 aprile. Auspichiamo che la Regione riesca a ottenere dal governo le risorse necessarie per il mantenimento dei livelli occupazionali e per l’erogazione dei servizi essenziali presso le strutture ospedaliere del territorio».

«La nostra attenzione resterà massima su questo tema, dato il grande rilievo occupazionale e per il benessere della comunità locale».