Un grande orgoglio per la Florigel Futsal Andria che vedrà i propri calcettisti Simone Lopetuso e Lorenzo Liso, entrambi classe ’05, convocati dalla rappresentativa LND Puglia Under 19 per il Torneo delle Regioni che si terrà in Veneto dal 1 al 7 aprile 2023. E’ la prima storica convocazione di calcettisti andriesi al TDR.

«L’impegno, la passione e la voglia messa in campo negli ultimi due mesi da Lopetuso e Liso – dicono dalla Futsal Andria – ha permesso loro di rientrare nella lista dei 12 convocati del selezionatore pugliese Saverio Mascolo. La rappresentativa U19 della Puglia è stata inserita nel girone A assieme a Lazio e Piemonte. Solo la prima classificata accederà ai quarti di finale. Questo il calendario:

– Sabato 1 aprile ore 17.30: PUGLIA – Lazio (PalaMontindon – Valpolicella)

– Domenica 2 aprile ore 17.30: Piemonte – PUGLIA (PalaLupatotina – San Giovanni Lupatoto)