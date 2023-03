Torna dopo 3 anni di stop la “Morte e Passione di Gesù Cristo”, la toccante rappresentazione dal vivo degli ultimi momenti di vita di Gesù. L’evento, fortemente voluto da Don Vito Gaudioso e organizzato dai fedeli della Parrocchia Sant’Agostino di Andria, avrà luogo in unica data domenica 2 aprile 2023, a partire dalle ore 18, nel centro storico cittadino. Una manifestazione molto sentita, non solo dai residenti del quartiere Sant’Agostino, ma che richiama anche fedeli di altri quartieri e delle città limitrofe.

Circa 70 i figuranti, tra personaggi storici e nuove leve, provenienti anche da altre parrocchie della città, che parteciperanno alla rappresentazione seguendo i testi storici risalenti agli anni ’60 ma rivisitati in chiave moderna.

6 stazioni in tutto che andranno in scena in diverse parti del centro storico, a partire dalle ore 18:

Sinedrio – Piazza Porta la Barra;

– Piazza Porta la Barra; Ultima Cena e Getsemani – Piazza la Corte;

– Piazza la Corte; Pretorio – Piazza Sant’Agostino;

– Piazza Sant’Agostino; Via Crucis – Via Orsini;

– Via Orsini; Crocifissione di Gesù – Largo Caneva.

Grande attesa da parte di tutta la cittadinanza per questa tradizione che, nonostante lo stop del 2018, è rimasta ben salda nella Parrocchia Sant’Agostino, grazie anche al parroco Don Vito Gaudioso che, già dal 2010, decide di rievocare la rappresentazione prima in Chiesa e poi per le strade limitrofe.

In realtà, già dagli anni ’70, la “Passione Vivente” coinvolgeva diverse parrocchie del centro storico andriese, in particolare Sant’Agostino, San Nicola, San Domenico e nella Chiesa del Carmine, in una sorta di gara che andava in scena ogni giorno durante la settimana che precedeva quella Santa.

All’evento, gratuito e aperto a tutti, si raccomanda di partecipare con la giusta preparazione e riverenza spirituale verso “Cristo Gesù che è venuto a far risplendere la nostra umanità con il suo mistero di passione, morte e Resurrezione. Ci aiuti a fare dell’Amore donato la nuova logica per cambiare il mondo” – sottolinea Don Vito Gaudioso.