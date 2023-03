La vittoria di Monte Sant’Angelo sembrava aver rimesso le cose a posto in casa Florigel Futsal Andria, invece continua il momento poco felice per la compagine allenata da Gigi Olivieri, che sul neutro del “Pala Colombo” di Ruvo di Puglia cede le armi ad un Aradeo più combattivo e voglioso di portare a casa l’intera posta in palio. Finisce 3-4 per i salentini che nonostante una ridotta rotazione riescono a difendere a denti stretti tre punti vitali in chiave salvezza. Prestazione da dimenticare per i biancoazzurri che dopo un primo tempo disastroso sciupano tantissime occasioni da gol nella ripresa.

Gara che entra nel vivo già nei primi minuti con diverse occasioni da una parte e dell’altra. A sbloccarla al 5’ ci pensa lo spagnolo Lacerda che infila Sinigaglia dall’out di destra. Reazione andriese con la bordata di Somma su assist di Ferrucci che vale l’immediato 1-1. Neanche il tempo di esultare per l’Andria che gli ospiti si riportano in vantaggio: diagonale tutt’altro che irresistibile di Kerpen e 1-2 salentino. I ragazzi di Olivieri accusano il colpo e nonostante il maggior possesso palla non riescono ad impensierire l’estremo Mengatto. Si va al riposo con l’Aradeo avanti 1-2. Nella ripresa il tecnico andriese decide di giocarsi subito la carta del quinto di movimento e qui inizia la sagra dei gol sbagliati, alcuni dei quali davvero clamorosi. Diverse le occasioni a porta sguarnita anche per l’Aradeo, ma a metà frazione arriva finalmente il pari dell’Andria con il giovane Spadavecchia che non sbaglia da posizione ravvicinata. L’Andria ci crede e continua ad attaccare con il full power. Tundo già ammonito commette questo fallo di mano, ma il direttore di gara decide di non estrarre il cartellino rosso tra le proteste veementi del team andriese. Episodio tra i tanti che condiziona l’andamento del match: Spadavecchia da due passi colpisce la traversa, sul ribaltone successivo il lancio di Mengatto trova la testa di Tundo che a porta sguarnita firma il clamoroso 2-3. Lo svantaggio getta nello sconforto l’Andria che a tre minuti dalla fine subisce anche il 2-4 ad opera di Bacca. Nel finale arriva la marcatura andriese di Sasso e il palo di Bruno Rossa che chiudono il pomeriggio da incubo dei biancoazzurri.

La Florigel Futsal Andria con questo stop resta al terzo posto in classifica con dieci punti di vantaggio sul Brindisi e quattro di ritardo dal Futsal Barletta secondo. A tre turni dal termine della regolar season la squadra di Olivieri dovrà necessariamente cambiare registro per non compromettere il cammino play-off.