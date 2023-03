Nel mondo, 900 milioni di persone non hanno la sicurezza di un bicchiere di acqua potabile al giorno e più di 2,5 miliardi di persone non hanno strutture igienico-sanitarie adeguate. Nel 2010 l’Onu ha dichiarato il diritto dell’uomo all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per condurre una vita dignitosa: il Rotary aveva cominciato anni prima ad affermare e realizzare questo diritto.

«Il Rotary – osserva il Presidente del Club Andria Castelli Svevi, Vittorio Massaro – considera l’accesso all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie uno dei diritti fondamentali dell’uomo, una delle condizioni fondamentali per garantire l’igiene delle persone e dei bambini in particolare. Significa dare loro la possibilità di una vita più salutare e produttiva. Senz’acqua non c’è vita, non c’è vegetazione, non c’è futuro».

L’acqua è una delle grandi emergenze ambientali del pianeta e i mutamenti climatici sono destinati ad aggravare la scarsità idrica. Il Rotary International, a completamento delle sue sei aree d’intervento, è orientato ad operare anche per la sostenibilità ambientale: considera l’ambiente Patrimonio dell’Umanità, da difendere e tutelare, per evitare l’aggravarsi delle diseguaglianze e garantire alle future generazioni un’idonea qualità della vita.

«Il nostro approccio al tema dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie – continua il Presidente del Rotary Club di Andria – richiama l’etica della responsabilità: non esiste un’etica disgiunta della nostra azione di servizio, dalle buone regole, dalla volontà e dalla pratica di agire per far del bene al mondo e dal desiderio di farlo insieme, non solo con lo sguardo verso le periferie del pianeta, ma partendo dalle emergenze dietro l’angolo di casa».

Con questo spirito nasce l’evento in programma domani, giovedì 23 marzo, che prende il titolo da un pensiero di Madre Teresa di Calcutta: Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza.

La riflessione è affidata al Past Governor del Distretto Rotary 2120 Vito Casarano, imprenditore nel settore del trattamento delle acque industriali, e al Presidente regionale di Legambiente Puglia Ruggero Ronzulli. Conduce il dibattito il giornalista Sabino Liso. L’incontro si svolgerà al Cristal Palace Hotel. L’inizio è fissato per le ore 20.30.