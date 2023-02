«L’elezione di Elly Schlein come segretaria nazionale del Partito Democratico è un segnale forte da parte di tutti gli elettori che si riconoscono nei valori fondanti del PD». A dirlo sono la consigliera regionale, Debora Ciliento, e il presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio, sostenitori sin dall’inizio della mozione Schlein nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

«Siamo molto soddisfatti dell’andamento complessivo delle primarie: è stata una vera festa democratica dove in migliaia, con entusiasmo, hanno deciso di partecipare a questo importante momento. Vogliamo ringraziare tutti i militanti che hanno creduto in questo sogno.

A nostro avviso bisogna, però, riflettere su un dato importante che è emerso al risultato della votazione. Gli elettori hanno espresso una preferenza in netto contrasto rispetto a quanto è emerso in una prima fase dai partiti e dai suoi iscritti. Il Partito Democratico, a livello locale e nazionale, deve adesso cercare di accogliere all’interno tutti quelli che per anni si sono allontanati dal partito, ma che hanno dimostrato la voglia di cambiamento.

Il risultato ottenuto deve inoltre – continuano Ciliento e Vurchio – rafforzare le amministrazioni di centro sinistra, i loro programmi, per affrontare le nuove sfide con un nuovo entusiasmo.

Adesso è tempo di lavorare insieme per offrire una valida alternativa al governo delle destre: unità e idee concrete devono essere alla base di questo grande rilancio. Riteniamo che Elly Schlein sia la persona giusta in questo momento storico per guardare al futuro del partito in maniera più ottimistica» – concludono Debora Ciliento e Giovanni Vurchio.