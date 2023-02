Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.48 del 21/02/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per la festa della Sacra Spina, come ogni anno è prevista una grande affluenza di fedeli, ha istituito venerdì 24 febbraio 2023, LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA (dalle ore 17:00 sino a CESSATA ESIGENZA) sul seguente percorso: via Sant’Angelo, piazza Ruggiero VII, via O. Jannuzzi, piazza Imbriani, via A. De Gasperi, via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele II, via Vaglio, via La Corte, piazza La Corte, piazza Duomo.

Nei casi di effettiva necessità, l’accesso sarà consentito ai veicoli delle forze dell’ordine, a quelli al servizio delle persone invalide e, ove possibile, ai soli residenti per l’entrata e l’uscita dai garage.

La suddetta disciplina diverrà operante con l’installazione della segnaletica mobile e con la sistemazione delle transenne metalliche.