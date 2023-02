Riceviamo e pubblichiamo una nota giunta in redazione dall’Istituto “Mariano – Fermi” di Andria e dalla Movi dal titolo “Carnevale ci sei mancato”. Una nota che rilancia un evento organizzato dall’istituto scolastico e da altri enti con il patrocinio del Comune di Andria.

“Sta tornando in città la festa più bella e sovversiva che c’è! Una festa che per anni è rimasta in silenzio, lasciando bambini, ragazzi, genitori e tutta la comunità a casa senza la possibilità di trasformarsi, mascherarsi, gioire e ballare per le strade.

Perciò il 21 febbraio siamo pronti per scendere in piazza e sfilare per le strade del quartiere a ritmo di musica, ballo e allegria!

La sfilata partirà da Piazza delle Regioni alle ore 15:00, percorrerà le strade limitrofe e terminerà con una grande festa nel cortile della scuola Mariano in via Malpighi alle ore 17.30/18.

Il corteo di Carnevale è il risultato di un lungo percorso cominciato lo scorso settembre. Accade che con l’avvio del progetto Scuole Aperte Partecipate in Rete presso l’Istituto comprensivo Mariano-Fermi di Andria, durante un incontro di equipe tra insegnanti, genitori, dirigenti e alcune associazioni del territorio, è emerso il bisogno di tornare a vivere la festa del Carnevale e farlo proprio in un quartiere periferico che ha voglia di essere protagonista. Ed è proprio il quartiere a rendersi protagonista attraverso la partecipazione, l’entusiasmo e la collaborazione con la scuola e le altre associazioni. Perciò son bastate un gruppo di mamme pronte a mettersi in gioco, un tris di insegnanti attive e che credono nel progetto, l’associazione MòMò Murga che con la sua energia e colori ha portato avanti un laboratorio di musica e danza, la rete MoVI Andria promotrice di Scuole Aperte e soprattutto un dirigente scolastico che ha accolto la nostra proposta mettendo a disposizione gli spazi della scuola e mettendosi a disposizione per la realizzazione delle attività.

In questi ultimi 5 mesi circa 200 bambini hanno partecipato al laboratorio di art-attack, al laboratorio di flauto dolce e al laboratorio della MòMò Murga tutti propedeutici all’organizzazione del Carnevale. Il tema scelto? Ovviamente la denuncia contro l’inquinamento ambientale e la lotta alla tutela della nostra Terra. Invitiamo tutti a partecipare, saltare, ballare, gioire con noi per questo nuovo e sprizzante ritorno. L’evento è patrocinato dal Comune di Andria“.