Non resta che affidarsi al fattore Degli Ulivi: è lo spirito che accompagna la Fidelis Andria all’impegno casalingo di domenica pomeriggio contro il Pescara, terzo della classe nel girone C di Serie C e reduce dalla manita rifilata al Potenza. Arrigoni e compagni arrivano all’impegno contro gli abruzzesi, che tornano ad Andria a 13 anni esatti dall’ultima volta: 7 febbraio 2010, finale 1-1 con reti di Sy e Tognozzi. Nello specchietto retrovisore dei biancoazzurri c’è lo 0-4 di Catanzaro, ko che ha allungato a 11 la serie di partite consecutive senza vittorie, ma nel ristretto bagaglio di certezze c’è quello legato al rendimento davanti al pubblico amico. Un fattore almeno fino a fine novembre, quando è arrivata l’ultima vittoria sul campo del gruppo all’epoca allenato da Diaw Doudou.

In casa sono infatti sin qui arrivate le uniche tre vittorie raggranellate dalla Fidelis in 26 turni di campionato: 3-0 sul Messina, 1-0 sul Monterosi, 2-0 al Giugliano. Un bilancio che fa la somma con sei segni X, contro Potenza, Picerno, Monopoli, Viterbese, Taranto e Virtus Francavilla e con i quattro ko incassati per mano di Cerignola, Catanzaro, Juve Stabia e Latina. Totale 15 punti sui 18 complessivi, che oggi valgono il poco onorevole ultimo posto condiviso con la Viterbese. Numeri che andranno confrontati con il rendimento esterno del Pescara, terzo nella speciale classifica e capace di ottenere 23 punti lontano dall’Abruzzo, e che non premiano le presenze dei tifosi della Fidelis sugli spalti: la media spettatori registrata al Degli Ulivi, 2238 per gara interna, è la settima del girone alle spalle nell’ordine di Catanzaro, Pescara, Crotone, Foggia, Avellino e Potenza. Dietro la Fidelis ci sono realtà oggi in zona playoff come Cerignola, Juve Stabia e Monopoli. Segnale di una piazza che nonostante i risultati non ha smesso di crederci. E che contro il Pescara si aspetta una reazione d’orgoglio.