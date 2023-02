Gara brutta e praticamente senza emozioni quella al “Degli Ulivi” tra Fidelis Andria e Virtus Francavilla che si dividono la posta in palio lasciando quasi inoperosi i due portieri. E’ la sfida degli ex. C’è Risolo per Calabro a centrocampo mentre in avanti la boa Patierno al fianco di Maiorino. Per Trocini, uno dei tanti ex ora della Fidelis, alcune novità in formazione. Panchina per l’ultimo arrivato Pastorini mentre in campo c’è Micovschi esterno di centrocampo a sinistra nel 3-5-2 con Ventola e Bolsius ad agire in fase offensiva. Torna titolare Paolini al fianco di Candellori ed Arrigoni a centrocampo. Fiducia a Polverino in porta. Primo tempo molto bloccato e con pochissime emozioni. E’ la Fidelis a costruire però subito una bella azione con Ventola spalle alla porta ed il servizio arretrato per Paolini il cui tiro di contro balzo è salvato in corner da Avella. Tanto possesso palla con le due squadre che si annullano a vicenda. Due tiri senza patemi d’animo, uno per parte attorno alla mezz’ora con Cisco prima e Ventola poi. Molto più pericoloso il tiro dal limite di Maiorino su rinvio corto di De Franco, bravo Polverino a salvare tutto sulla sua sinistra. Borg, dall’altro lato, ci prova con un tiro troppo debole e largo. Nessun cambio nella ripresa, che a conti fatti sarà anche più brutta della prima frazione. Unica novità Micovschi spostato da Trocini sulla destra. Ed una sua iniziativa dopo meno di quattro minuti mette in condizione Candellori di provare una sforbiciata in bello stile nel cuore dell’area, sfera alta. La replica ospite con il solito Maiorino ci prova dal limite, attento Polverino. Solo tanti cambi per le due squadre con l’esordio anche di Pastorini nella Fidelis. Ma il gioco ristagna a centrocampo e le due squadre si annullano in attesa di un episodio che non arriva. Ci prova solo Arrigoni a tempo scaduto con un tiro di prima intenzione che finisce sul fondo. Troppo poco per provare a portare a casa un successo che manca da oltre due mesi e che pesa come un macigno sulla classifica deficitaria della Fidelis. Domenica nuovamente in campo questa volta sul proibitivo campo della capolista Catanzaro. Buono il pari per la Virtus che dopo il successo casalingo con il Monterosi riesce a dare continuità di risultati e domenica affronterà in casa il Giugliano.