In una nota inviata a tutti i consiglieri comunali, il presidente dell’assise comunale, Giovanni Vurchio, ha trasmesso il dispositivo della Corte dei Conti aggiungendo:

«Naturalmente, si tratta di una notizia molto attesa da noi tutti e, soprattutto, dall’ intera cittadinanza. Tale notizia ci rende soddisfatti per il grande lavoro svolto da tutti. In particolare sento il dovere di ringraziare l’intero CONSIGLIO COMUNALE che , in tale circostanza, attraverso un dialogo serrato ma costruttivo, ha saputo portare a buon fine tale obiettivo. Ora, però, la sfida sarà ancora più esaltante in quanto dovremmo continuare il nostro impegno politico nel solco della RESPONSABILITÀ per cercare di consentire all’Ente il corretto è regolare assolvimento delle proprie funzioni».