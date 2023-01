E’ stata pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.5 dell’11/01/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per le operazioni di potatura delle chiome delle essenze arboree, ha istituito: dal giorno 12/01/2023 al giorno 21/01/2023, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, su VIA BISCEGLIE, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli, sul tratto compreso tra Via don Cesare Franco a Via G. B. Viotti;

Dal giorno 23/01/2023 al giorno 06/02/2023, dalle ore 06:00 alle ore 15:00, su VIA

GERUSALEMME, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli su ambo i lati; e su VIA

SOFIA, il Divieto di Fermata e Sosta a tutti i veicoli su ambo i lati, sul tratto compreso

tra via Bucarest e via Gerusalemme.