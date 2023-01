Non è più a carico di ignoti l’inchiesta che sta portando avanti la Procura di Trani sull’incidente avvenuto domenica all’alba sulla Strada Provinciale 1 alla periferia di Andria e che ha provocato la morte di due giovani. Per omicidio stradale e lesioni sono indagati due 22enni i due autisti rimasti in vita delle tre vetture coinvolte nel sinistro. «Un atto dovuto», spiegano dalla Procura. Già effettuati gli esami tossicologici per verificare la presenza di eventuali sostanze oltre i limiti di legge. La procura vuole vederci chiaro anche sulla presenza tra le lamiere di una pistola scacciacani appartenente ad uno dei feriti. Oggi, invece, è prevista l’autopsia sul corpo del 29enne Alessio Beneloucif presso la Medicina Legale del Policlinico di Bari. Il giovane andriese guidava la Opel Astra che da Trani procedeva verso Andria assieme alla Kia di colore bianco. La Fiat Punto, terza auto coinvolta, viaggiava, invece, in direzione opposta. Su questa vettura era seduto sul lato passeggero il 22enne Giuseppe Matera morto nell’impatto ed i cui funerali si sono svolti nel pomeriggio di ieri nella chiesa “Madonna delle Grazie” gremita di persone con familiari, amici e conoscenti, tutti uniti dal pianto e dal dolore.

Fuori, all’uscita della bara, un video ha ricordato alcuni dei momenti più spensierati della sua breve vita, prima che palloncini bianchi e azzurri, i colori della sua Fidelis, fossero lasciati volare nell’aria, come per accompagnarlo simbolicamente nel suo viaggio verso il cielo. Un momento straziante, così come straziato è apparso il cuore di quanti hanno dovuto dire addio, con un lungo applauso, al giovane Giuseppe, vittima di un’altra tragedia della strada che ha sconvolto l’intera comunità.

Intanto altri sei ragazzi sono ancora in ospedale, in prognosi riservata, ricoverati tra il “Bonomo” di Andria, il “Riuniti” di Foggia ed il Policlinico di Bari. Oggi nel nosocomio andriese è previsto un intervento su di una ragazza ferita nello scontro. Uno solo dei passeggeri, un 18enne, è stato dimesso nella giornata di ieri.