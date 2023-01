Riparte alla grande l’attività del Club Storie e Motori federiciani: nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi del Comune di Andria “Le Radici del Natale”, si terrà una esposizione di auto e moto d’epoca degli anni compresi tra il 1930 e il 1970. Non solo auto, però, ma anche giochi antichi tra cui macchinine a pedali come una Giordani Studebaker del 1955 e passeggini per bambole dello stesso periodo. Anche l’arte accompagnerà l’evento, con una mostra di 10 quadri realizzati dal pittore andriese Raffaele Loconte.

Ma non è finita qui: una Befana speciale a bordo di una delle auto più vetuste consegnerà ai più piccini doni per celebrare la ricorrenza dell’Epifania. L’evento è solo il primo di una lunga serie del 2023, in cui l’associazione festeggerà il primo decennale di attività.

Appuntamento dunque per venerdì 6 gennaio 2023 a partire dalle ore 10.00 in via Regina Margherita ad Andria nei pressi della Chiesa della B. V. Immacolata.