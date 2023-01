Parte con il botto il 2023 della Florigel Andria che conquista l’accesso alla Final Four di Coppa Italia superando con un soffertissimo 3-2 il Cus Bari. In un “Palasport” gremito di tifosi, i biancoazzurri di Olivieri dominano la scena per trenta minuti effettivi portandosi sul 3-0, ma rischiano di compromettere il risultato in un finale di gara molto concitato. Prestazione nel complesso da rivedere per Somma e compagni che dopo 5 anni torneranno a giocarsi la semifinale del massimo torneo regionale.

Andria sugli scudi nella prima frazione e ospiti in evidente difficoltà. A sbloccarla dopo cinque minuti è il brasiliano Bruno Rossa che con un preciso rasoterra infila l’estremo barese. Squadra di Olivieri che spinge alla ricerca del raddoppio e Bari che prova a rendersi pericoloso in contropiede. Il 2-0 dei padroni di casa arriva a quattro minuti dall’intervallo: il sinistro di Roberto Sasso da posizione centrale non lascia scampo al portiere del Cus. Si va al riposo con l’Andria sul doppio vantaggio. Ad inizio ripresa i biancoazzurri sembrano poter chiudere la pratica, con il 3-0 realizzato dall’andriese purosangue Riccardo Rella, ma staccano pericolosamente la spina. Il Bari rientra in partita grazie alla rete di Sicilia che approfitta di un’uscita infelice di Sinigaglia e appoggia a porta sguarnita. Mister Catinella inserisce il quinto di movimento, la paura s’impossessa del quintetto andriese e Gutierrez a quattro minuti dalla fine firma il 2-3 che rimette in discussione la qualificazione.

Nel sofferto finale l’Andria riesce a tenere inviolata la proprio porta e a festeggiare un successo che la proietta alla Final Four in programma il 28 e 29 gennaio prossimi in campo ancora da definire. Un traguardo prestigioso per gli uomini di Olivieri che torneranno in campo già sabato, sempre al “Palasport” contro il Barletta C5, per la prima giornata di ritorno della serie C1. Un campionato che l’Andria sta vivendo da protagonista.